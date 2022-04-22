Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısının 28 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Merkez'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II’nin tanıtımı amacıyla 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

Toplantı İnternet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır."