Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde 8 milyon 995 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78 artarak 10 milyon 639 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,4 gece olurken, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1008 lira olarak kayıtlara geçti.
HARCAMALAR ARTTI
Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin lira olarak gerçekleşti.
Bu harcamaların yüzde 92,1'ini 9 milyar 879 milyon 951 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 7,9'unu ise 844 milyon 688 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.
İkinci çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamalarında en fazla pay yüzde 28,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,6 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,6 ile konaklama harcamalarında görüldü.
Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 111,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 162,9 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 836,3'lük artış gerçekleşti.
YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA
Nisan-haziran döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 61 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 27,6 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 6,2 ile "sağlık" izledi.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 64 milyon 339 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 811 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 267 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.
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