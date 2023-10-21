DOLUNAY KATİLLERİ'NİN KONUSU NEDİR?

"Dolunay Katilleri" 1920'lerde Oklahomo'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdüğü soruşturmayı konu ediniyor.