Yılın filmi Leonardo DiCaprio'dan! Cannes Film Festivali'nde 9 dakika ayakta alkışlandı
Türkiye'de ve tüm dünyada 20 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek olan Martin Scorsese yapımı "Dolunay Katilleri" Cannes Film Festivali'nde 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı
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YILIN FİLMİ OLABİLİR
Ünlü yönetmen Martin Scorsese'in yapımını üstlendiği "Killers of the Flower Moon" (Dolunay Katilleri) filminin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Brendan Fraser gibi ödüllü isimler yer alıyor.
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TÜM DÜNYAYLA AYNI GÜN VİZYONA GİRİYOR
Scorsese'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Dolunay Katilleri" Western suç dramı film 20 Ekim 2023 Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Seçili sinema salonlarında vizyona girecek film 3 saat 26 dakika uzunluğunda.
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CANNES'DA 9 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Cannes Film Festivali'nde 9 dakika boyunca ayakta alkışlanan "Killers of the Flower Moon"un bütçesi 200 milyon dolar. Filmde Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myres, JaNe Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal ve Leonardo DiCaprio gibi profesyonel isimler yer alıyor.
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DOLUNAY KATİLLERİ'NİN KONUSU NEDİR?
"Dolunay Katilleri" 1920'lerde Oklahomo'da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen Osage yerli halkını ve o dönem etkin olan FBI'ın bu dava için sürdüğü soruşturmayı konu ediniyor.
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YAŞANMIŞ OLAYLARDAN ESİNLENİLDİ
Ünlü yönetmen Martin Scorses, Eric Roth ile birlikte yaşanmış olaylardan esinlenerek senaryoyu beyazperdeye taşıdı. Film yılın en iyi filmlerinden birisi olacak kadar iddialı.