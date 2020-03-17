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Yılın En Kötü Filmi: Cats

17.03.2020 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
Altın Ahududu Ödülleri

Yılın En Kötü filmlerinin ve oyuncularının seçildiği 'Altın Ahududu Ödülleri' sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle tören yapılmayan ve internetten açıklanan Altın Ahududular'a 'En Kötü Film' dahil 6 dalda ödül alan Cats damga vurdu

HABERTURK.COM

Koronavirüs de 'Cats'i kurtaramadı!

Yönetmenliğini Tom Hooper'ın yaptığı ve James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson ve Francesca Hayward gibi ünlü isimlerin başrolleri paylaştığı 'Cats' filmi 'Yılın en kötüleri'nin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'ne 6 ödülle damga vurdu. 

Cats, 'En Kötü Film'in yanı sıra En Kötü Yönetmen, En Kötü Oyuncu Kadrosu, En Kötü Yardımcı Erkek ve Kadın Oyuncu, En Kötü Senaryo dallarında da ödülü kazandı!

İşte ödül alan 'kötü'ler:

EN KÖTÜ FİLM

Cats 

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint 

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate

 

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU 

James Corden / Cats 

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU 

Rebel Wilson / Cats 

EN KÖTÜ OYUNCU KADROSU 

Cats 

EN KÖTÜ YÖNETMEN 

Tom Hooper / Cats 

EN KÖTÜ SENARYO 

Cats / Lee Hall and Tom Hooper 



EN KÖTÜ DEVAM FİLMİ

Rambo: Last Blood 

RAZZIE KURTARICI ÖDÜLÜ 

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name 

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