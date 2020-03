Yılın En Kötü Filmi: Cats

Yılın En Kötü filmlerinin ve oyuncularının seçildiği 'Altın Ahududu Ödülleri' sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle tören yapılmayan ve internetten açıklanan Altın Ahududular'a 'En Kötü Film' dahil 6 dalda ödül alan Cats damga vurdu

HABERTURK.COM

Koronavirüs de 'Cats'i kurtaramadı!

Yönetmenliğini Tom Hooper'ın yaptığı ve James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson ve Francesca Hayward gibi ünlü isimlerin başrolleri paylaştığı 'Cats' filmi 'Yılın en kötüleri'nin seçildiği Altın Ahududu Ödülleri'ne 6 ödülle damga vurdu.

Cats, 'En Kötü Film'in yanı sıra En Kötü Yönetmen, En Kötü Oyuncu Kadrosu, En Kötü Yardımcı Erkek ve Kadın Oyuncu, En Kötü Senaryo dallarında da ödülü kazandı!

İşte ödül alan 'kötü'ler:

EN KÖTÜ FİLM

Cats

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

James Corden / Cats

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Rebel Wilson / Cats

EN KÖTÜ OYUNCU KADROSU

Cats

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Tom Hooper / Cats

EN KÖTÜ SENARYO



Cats / Lee Hall and Tom Hooper





EN KÖTÜ DEVAM FİLMİ

Rambo: Last Blood

RAZZIE KURTARICI ÖDÜLÜ

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name