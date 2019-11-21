Dünya çapında düzenlenen "The Comedy Wildlife Awards" (Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri) isimli fotoğrafçılık yarışmasının kazananları belli oldu. Doğa fotoğrafçılarının çektiği eğlenceli karelerle farkındalık oluşturmaya çalışan organizasyonda 19 fotoğraf sona kaldı. 2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda ana ödülü kazanan isim, İngiliz fotoğrafçı Sarah Skinner oldu. Botswana’da yavru aslanın annesiyle oynama görüntülerini kayıt altına alan Sarah Skinner, yaptığı açıklamada "Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın kazananı olduğuma çok sevindim. Bu görüntünün etrafa mutluluk yayacağını bilmek kesinlikle kalbimi ısıtıyor. Bu arada aslan yavrusunun büyüdüğünü bildirmekten mutluluk duyuyorum" dedi. İşte 2019'un en komik 19 vahşi yaşam fotoğrafı.

Sarah Skinner