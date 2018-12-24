Daha fazla kredi ve vade taleplerinde de maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı yer alıyor. Aralık ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 81 bin 900, Logan MCV 76 bin 900 TL, Dokker 62 bin 500 TL, Lodgy ise 92 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.