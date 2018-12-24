24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV ve KDV indirimi, pazarda beklenen canlılığı yarattı. Yaklaşık 2 aydır devam eden uygulama, fiyatların önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Yılın bitmesine 1 hafta kala ise, ellerindeki stokları eritmek isteyen otomobil markaları kampanyalara hız verdi. Şimdi gelin, yılın son kampanyalarına birlikte bakalım.
Alfa Romeo
Alfa Romeo, kompakt sınıf temsilcisi Giulietta modeli için yılın son kampanyasını hayata geçirdi. Aralık ayı kampanyası kapsamında 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip Giulietta Progression, 139 bin 900 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Giulietta yarısı peşin, geri kalan yarısı 2 bin 780 TL aylık taksitle ya da 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Alfa Romeo’nun SUV temsilcisi Stelvio'da ise Aralık ayına özel olarak yüzde 10 indirim ve 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
BMW
BMW’nin Aralık ayı kampanyasında BMW 318i, 320d, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé için yüzde 15 ÖTV indirimine ek olarak 190 bin TL peşin ödeme yapılması durumunda, peşinat ile anahtar teslim fiyat arasındaki bedel için 0 faiz ile 6 ay sonra ödemeli ya da aynı tutar için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı tanınıyor.
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