9. IŞIK TARAFINFAN KÖR EDİLEN - AARON WİLHELM

Sir Patrick Moore kategorisinde ödül alan "Sh2-132: Işık Tarafından Kör Edilen" Aaron Wilhelm tarafından çekildi. SH2-132 Aslan Bulutsusu, Cepheus ve Lacerta takımyıldızılarının sınırına yakın bir yerde yer alıyor ve çok derin uzay yapıları içeriyor.

Wilhelm'ın fotoğrafı 70 saatlik veri içeriyor ve gazların zengin etkileşimi her bakıldığında farklı bir şeyin fark edilmesini sağlıyor.