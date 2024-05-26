Yılın 3. MGK'sı Salı günü toplanıyor: Gündeminde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 28 Mayıs Salı günü toplanacak. Yılın 3. MGK'sının ana gündemi terörle mücadele olacak.

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alınacak. Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler görüşülecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve Ortadoğu'ya etkileri masaya yatırılacak. Bölgede oluşabilecek olası bir istikrarsızlığa karşı alınabilecek tedbirler görüşülecek. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de masada olacak. İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini tanıyacağını açıklarken; sayının daha da artması için yürütülecek diplomatik girişimler istişare edilecek.

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YUNANİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ELE ALINACAK

Yunanistan ile normalleşme süreci de kurul üyelerinin masasındaki bir diğer başlık olacak. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara ziyaretinde pozitif gündeme odaklanılması mesajı verilerek iki tarafın da olumlu iklimi pekiştirme taahhüdünde bulunduğu dile getirilmişti. Bu çerçevede, atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile ilişkiler de kurulun gündeminde olacak. Başta F-16 tedarik ve modernizasyon süreci olmak üzere, iki ülke arasındaki konular MGK'da kapsamlı olarak masaya yatırılacak.

KIRMIZI KİTAP'IN GÜNCELLENME ÇALIŞMALARI DA MASADA OLACAK

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında yürürlüğe girecek. O hazırlıkların da MGK'da ele alınması bekleniyor.