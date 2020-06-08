Yıldızlar altında arabalı konser

Görünen o ki bu yaz konserler arabalı olacak. Arabalı konserlerin ilkinde sahneye Kenan Doğulu çıkacak

Toplumun bireysel olarak kontrolsüz dolaşımının önüne geçerek, eğlenme ihtiyacını düzenli ve kontrol altında sağlama amacıyla 'Arabalı Konser'lerine başlanıyor. Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, kovid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da gerçekleşecek. Türkiye'de bir ilk olarak Kerki Solfej'in düzenleyeceği arabalı konserler, 26 - 27 Haziran'da Kenan Doğulu konseri ile başlayacak.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.