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        Haberler Magazin 'Yıldız Tozu Deprem Kardeşliği Bisiklet Yarışması' tamamlandı

        'Yıldız Tozu Deprem Kardeşliği Bisiklet Yarışması' tamamlandı

        'Yıldız Tozu' adlı sinema filminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep İslahiye Kalyon Konteyner kentte, depremzede çocuklara bisiklet etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:37
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        'Yıldız Tozu'ndan depremzede çocuklara
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        24 Kare Film Yapım ile Sinehane ortak yapım olan, yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' adlı sinema filminin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep İslahiye Kalyon Konteyner kentte, depremzede çocuklara eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşatıldı. 100 bisiklet hediye edilen yarışmacı çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

        Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep İslâhiye, Malatya, Diyarbakır, illerinden gelen depremzede çocuklarla tam bir festival şenliği gerçekleşirken bisiklet yarışı kademeli olarak gerçekleşti.

        İlk olarak Hatay Antakya yarış grubundan; Ömer Faruk, ikinci olarak yarışan gurup Diyarbakır’dan Seyit Ali Pekok kazanırken, üçüncü grup dan Muhammed Yusuf Yiğit Kahramanmaraş birincisi oldu.

        Dördüncü grup olarak Malatya yarıştı ve birinciliği Muhammed Cantürk göğüsledi. Son olarak Gaziantep İslâhiye yarış gurubundan Feyzullah İnci birinciliği elde etti.

        BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

        İllerin kendi arasından yapılan yarışmalardan sonra, birinci olan 5 çocuk tekrar final için ter döktü. Ve sonunda gün birincisi Diyarbakır'dan Seyit Ali Pekok oldu. Yarışan tüm depremzede çocuklara bindikleri bisikletler ve ekipmanlar hediye edildi.

        "GÜLEN YÜZLER MUTLULUK VERİCİ"

        'Yıldız Tozu'nun içindeki bisiklet yarışı sahnesi bu kez depremden sonra normalleşmeye çalışan aileler ve çocuklarla bir kez daha canlandırılmış oldu. Filmin başrol Oyuncusu Serdar Özen, çocuk oyuncularımız Berat Çağan ve Süleyman Biçen filmimizin yönetmeni Ahmet Sönmez'in de katılımıyla gerçekleşecek bu güzel etkinliğimizi sadece gülen minik yüzler görmek ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı hissettirmek için gerçekleştiren 'Yıldız Tozu' ekibi, bu aktivitelerin devam etmesini temenni ediyor.

        "ONUR DUYDUM"

        Gaziantep’ de düzenlenen 'Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı'na filmin başrol oyuncusu Serdar Özen de katıldı. Katılımıyla depremzedeleri mutlu eden Özen duygularını şöyle dile getirdi: Çocukların mutluluğuna şahit olmak bir nebzede olsa bu mutlulukta pay sahibi olabilmek kadar insani huzurlu ve mutlu hissettiren başka bir şey olamaz. Dönüş yolunda uçakta içimdeki huzurun tek tarifi budur herhalde. Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı etkinliğinde 100 çocuğa 100 bisiklet projesinin içinde bulunmaktan onur duydum. Bu muhteşem gün için emeği gecen herkese gönül den teşekkür ederim. Keşke elimizden gelebilse daha başka imkanlar sağlayabilsek.

        "ARZUMUZ 1000 BİSİKLET"

        Yıldız Tozu filmimizin yönetmeni Ahmet Sönmez ise duygularını; “Yıldız Tozu ekibi olarak Gaziantep İslâhiye'de yaptığımız bisiklet yarışımız çok keyifliydi. Çok mutlu olduk. Çünkü orda o çocukların gülümsemesi o çocukların bir an olsun yaşadıkları atmosferi unutup, bizimle aynı anda o yarışı o duyguyu paylaşması çok mutlu etti bizi. 'Yıldız Tozu'nu 'çocukluk filmi” olarak kodladım. Çocukluk anılarımız büyüdüğümüz zaman hep aklımıza gelir. Maalesef bizim deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, çocukluk anılarında kötü bir anı olarak kalacak deprem ama öyle ümit ediyorum ki bizim bu yapmış olduğumuz festival havasında ki eğlenceli bisiklet yarışı bu çocuklar büyüdüğünde çocukluklarında ki güzel anılardan biri olacak diye umuyorum. Bu bizi mutlu ediyor. Onlara hediye ettiğimiz bisikletleri gördükçe bizi ve bu günü hatırlayıp güzel bir anı olarak kalacak hafızalarında. Çok duygusal anlarda yaşadık. Gördük ki kendilerini çok yalnız hissediyorlar, birileri geldiği zaman çok mutlu oluyorlar. Sanırım yalnızlıklarını daha çok paylaşmamız, onlarla birlikte olduğumuzu daha çok hissettirmemiz gerekiyor. Arzumuz 100 bisiklet değil 1000 bisiklete çıkarma ama en büyük destek onların yalnız olmadığını ve onlarla birlikte olduğumuzu çok sık hatırlatmamamız gerekiyor” şeklinde dile getirdi.

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        #Yıldız Tozu

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