Yıldız Tilbe: Yüzümdeki yanıklar geçti sayılır
Yıldız Tilbe, saç boyasından dolayı yüzünde yaşadığı yanıkla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. Şarkıcı, "İyiyim, Allah'a şükür. Yüzüm geçti sayılır" dedi
Yıldız Tilbe, bir ay önce sosyal medya hesabı üzerinden saç boyası nedeniyle yüzünün yandığını açıklamıştı. Şarkıcı, yaşadığı durumu; "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum. Doktora gittim, krem ve hap verdi. Her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah" sözleriyle duyurmuştu.
Şarkıcı; "İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: X, Instagram