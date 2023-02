"VÜCUDUMDAKİ HER YERİM MÜKEMMEL"



Tilbe, "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" şeklinde yanıt verdi.



"KENDİMİ YENİ SEVMEYE BAŞLADIM"



Şarkıcı, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Bir sürü kişi var. Bir sürü sevdiklerim var. Kendimi, havayı ve suyu seviyorum. Kendimi yeni sevmeye başladım. İnşallah kendimi sevmem artarak devam eder" cevabını verdi.