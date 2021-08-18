Yıldız Tilbe üçüncü kez sahnede!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz birbirinden renkli konserleri İstanbullular ile buluşturuyor. Organizasyon kapsamında üçüncü kez sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin biletleri günler öncesinden tükendi. 09 Temmuz ve 12 Temmuz konserlerinin ardından tekrar Harbiye sahnesine çıkan sanatçı, üçte üç yaparak, bu sezonun en kalabalık konserlerine imza atmaya devam ediyor.

Yıldız Tilbe, konserine "Delikanlım" ile başlarken, kendi şarkılarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer verdi. Kendine has tarzı, dansları ve performansı ile izlemeye gelenlere yine bir Tilbe gecesi yaşatan sanatçı, 2.5 saat aralıksız sahnede kaldı.

Konseri izlemeye gelenler arasında, Oğulcan Engin, Hakan-Gizem Hatipoğlu ve İrem Sak da vardı. Yıldız Tilbe, İrem Sak'ı sahneye davet etti. İkili arasında "Yalan Dünya" göndermeli konuşmalar izleyenleri güldürdü.

İrem Sak, Tilbe'nin ricası üstüne "Beyaz Giyme" türküsünü söyledi. "Ne kadar naif söyledi değil mi?" diyen Yıldız Tilbe, Sak'ı alkışlarla yerine uğurladı. Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserleri 13 Eylül, 27 Eylül ile 15 Ekim'de devam edecek.