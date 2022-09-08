Sokak müzisyenlerine eşlik etti

Sokak müzisyenleriyle karşılaşan Yıldız Tilbe, birlikte 2002 yılında çıkardığı 'Aşk Laftan Anlamaz Ki' şarkısını söyledi.

56 yaşındaki şarkıcının o anları, sosyal medyada hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"ÇOK KISKANCIM AMA HİÇ ÇAKTIRMAM"