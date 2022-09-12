Sahnede elbisesini kesti

"Delikanlım"la geceyi başlatan Yıldız Tilbe, keyifli bir konsere imza attı. Ünlü şarkıcı, tüm gece şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Pembe pullu kostümü ile sahneye çıkan Tilbe, konserin başında sıkılınca elbisesini kesip, yırtmaç açtı. Aralıksız iki saat sahnede kalan Yıldız Tilbe, binlerce İstanbullu'yla buluştu.