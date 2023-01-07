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Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir

KÖFN müzik grubu ile 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısında düet yapan Yıldız Tilbe, "Çok güzel oldu. Şarkı güzel ama..." dedi. Tilbe, muhabirlerin, "Başka bir projede düet olur mu?" sorusuna, "İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız" yanıtını verdi

Giriş: 07.01.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir - Magazin haberleri
"Düet gelebilir"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yıldız Tilbe, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Basın mensuplarına poz veren Tilbe, "Kedim için mama almaya gelmiştim. Yokmuş... Bir daha da gelmeyecekmiş bu mamalardan, üzüldüm" dedi.

"UMARIM YAPARIZ"

KÖFN müzik grubu ile 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısında düet yapan Yıldız Tilbe, "Çok güzel oldu. Şarkı güzel ama..." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin, "KÖFN grubu ile başka bir projede düet olur mu?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "İnşallah, konuşuyoruz zaten. Umarım yaparız" şeklinde konuştu. Tilbe, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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