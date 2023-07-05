Yıldız Tilbe: İyi ki bu işi yapıyorum - Magazin haberleri

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İstanbullular ile Kerki Solfej organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde bir araya gelen Yıldız Tilbe, konserine 'Delikanlım' şarkısıyla başladı. Kısa bir süre önce saçlarını kısa kesen Tilbe, sahneye perukla çıktı. "SAÇLARIM BEYAZLADI" "Saçımı nasıl buldunuz?" sorusunu dinleyicilerine yönelten Yıldız Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel, Allah'a şükür... Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz" dedi.

"İYİ Kİ BU İŞİ YAPIYORUM" Dinleyicilerine geceye katıldıkları için teşekkür eden Tilbe, "Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten..." ifadelerini kullanarak, düşüncelerini belirtti. YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstan...

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