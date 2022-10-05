"Herkesi dinler ama bildiğimi okurum"

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Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tilbe, seyircisinin istek şarkı tezahüratları üzerine verdiği yanıtla güldürdü.

Ünlü isim, "Herkesi dinliyorum ama bildiğimi okuyorum. Ne şahane bir şey değil mi? Çünkü bildiklerimden başka bir şey bilmiyorum, nereden bileyim?" ifadelerini kullandı.