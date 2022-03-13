Suç duyurusunda bulunuldu

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

"İNSAN PARÇALAMAK NEDİR!"

Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da kurtulsun, insan da..." ifadelerini kullanmıştı.

"SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Yıldız Tilbe, daha sonra sözlerine şu şekilde devam etmişti:

Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya, öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum. Hayvan sevmek başka şey. Bütün hayvanlar güzeldir, bunlar insan parçalıyor, öyle gezsinler mi?

Ünlü ismin bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı.

YILDIZ TİLBE HAKKINDA SUÇ DURUSU

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de Yıldız Tilbe'nin paylaşımına karşı harekete geçti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı:

Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

BİR TEPKİ DE BEGÜM KÜTÜK'TEN

Yıldız Tilbe'ye bir tepki de oyuncu Begüm Kütük'ten gelmişti. Kütük, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Bize duygusal şarkılar armağan edip, sanatına hayran bırakan hanımefendiye bakın... Zehirli etle köpek gebertmekten bahsediyor! Daha önce zehirlemişliği var herhalde ki yüksek sesle bu aklı verebiliyor!" ifadelerine yer vermişti.

"MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tilbe, ardından kendisini eleştirenlere yanıt vermişti. Masum köpeklerden özür dilediğini belirten ünlü şarkıcı, "Köpek var, köpek var. Bunlar canavar... Bizim bir köpeğimiz vardı. Bütün sokağı korurdu, saldırmak neymiş... Bunlar vahşi. Birbirine de, insana da, kediye de her şeye saldırıyorlar. Köpeklerin saldırıp, öldürdüğü, sakat bıraktığı insanlara acımayanları, hala katil köpekleri savunanları kendi vicdanlarına bırakıyorum. Ben buradan masum köpeklerden özür dilerim, onların da adı geçtiği için... Allah bütün masum hayvanları korusun, insanları da... Kötülerinden razı olmasın." açıklamasını yapmıştı.