Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında iddiaları yalanladı
Türk müziği sanatçısı Yıldız Tilbe hakkında ortaya atılan sağlık sorunu iddialarına göre Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu söylenmişti. Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
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Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada paylaşılmıştı. Ardından Tilbe sağlık durumu hakkında Twitter'dan (X) açıklamalarda bulundu.
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İDDİALARI YALANLADI
Tilbe yaptığı açıklamada soğuk algınlığı geçirdiğini ve hastanede yoğun bakıma kaldırılmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
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"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"
Ünlü şarkıcı ayrıca iddiayı ortaya atan kişi için "Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" ifadelerini kullandı.
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