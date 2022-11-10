Yıldız da o akıma uydu

Elon Musk ve Twitter'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen haftalarda sonuçlanmıştı. Olaylar, tarafların mahkemelik olmasıyla başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı.
Elon Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Twitter'daki bu hızlı değişime şarkıcı Yıldız Tilbe de tepki gösterdi.
"ÇAĞ DIŞI!"
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatındaki kesitleri takipçileriyle paylaşan Tilbe, hesabını sileceğini duyurdu. 56 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada "Instagram'a geçeceğim, Twitter'ı kapatacağım. Twitter artık 1 kişininmiş, içerik çok ahlaksızca belirleniyor. Twitter'a benim için girenlerin maruz kalmalarını istemiyorum, gündemdeki birçok başlık çok çağ dışı. Utanç verici, herkes aynı şeyden utanmıyor, bazıları hiçbir şeyden..." ifadelerine yer verdi.
GIGI HADID DE KAPATMIŞTI
Öte yandan ABD'li model Gigi Hadid de geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabını kapattığını duyurmuştu. Hadid, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter'daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söylemişti.
"NEFRET VE BAĞNAZLIĞIN ÇÖPLÜĞÜ!"
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Hadid, "Uzun zamandır ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter, git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: AP, AA.
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