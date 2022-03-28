Yıldız Tilbe'de hayranlarına balkon uyarısı

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Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sevenleriyle buluştu.

Konsere 'Delikanlım' şarkısıyla başlayan Tilbe, "Burası ne kadar büyükmüş. Arena gibi gerçekten. İlk kez burada sahne alıyorum. Mekanda şahane, sizlerde şahanesiniz. Bizim de bir arenamız var artık. Mis gibi vallahi. Tavanı da yüksek. Havadar mekan bence." sözleriyle de herkesi kahkahalara boğdu.

HAYRANLARINA BALKON UYARISI

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, konseri tribünlerden izleyenlere ise "Balkondan sarkar gibi sarkmayın düşersiniz bak!" diyerek, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.