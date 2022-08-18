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Yıldız Tilbe'yi üçüncü kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava'da hayranları yine yalnız bırakmadı. Tilbe, kendine has dansıyla hem oynadı, hem oynattı.

"BAYILACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Sıra 9/8'lik ritimlere geldiğinde yorulana kadar uzun süre dans eden Yıldız Tilbe, "Bayılacağımı hissediyorum, o yüzden duruyorum." sözleri ile kendisini sahnedeki koltuğuna attı. O dakikadan sonra aşk şarkıları ile tempoyu düşüren ünlü sanatçı, müzikseverleri dinlendirdi.

Sık sık imaj değiştiren Yıldız Tilbe, yine kıyafeti ve saç stili ile ilgi odağı oldu. Kısacık saçlarını uzatıp, rengini koyulaştıran Tilbe, iki yandan örgüsü ve göbeğini açıkta bırakan ışıl ışıl pantolon takımı ile göz doldurdu.