Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Akşam saatlerinde İstinye Park'a gelen ve hızlı adımlarla mağaza turu atan Yıldız Tilbe, aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi. Her zaman farklı tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, "Acele etmem lazım buradan konsere geçeceğim. Sonra uzun uzun konuşuruz." diyerek aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı.

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