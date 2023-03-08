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Haberler Magazin Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tepki çekince kutladı - Magazin haberleri

Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tepki çekince kutladı

Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı "Kadınlar Günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımıyla dikkat çekti. Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar Günü'nü kutladı

Giriş: 08.03.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tepki çekince kutladı - Magazin haberleri
Tepki çekince kutladı
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Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Kadınlar Günü kutlamasına gıcık oluyorum" dedi. Bu mesajının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Tilbe, daha sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"HAYAT KUTLU OLSUN"

Yıldız Tilbe, "Kadınlar Günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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