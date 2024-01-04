QUADRANTID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin en gözde aktivitelerinden biri olan ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmuru etkinliğidir. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu etkileyici gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.