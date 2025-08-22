Osmanlı’nın son döneminde adından sıkça söz ettiren Yıldız Sarayı, tarihi olaylara tanıklığıyla dikkat çeken yapılar arasında. Peki, Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı hangi şehirde, ilde, bölgede?

YILDIZ SARAYI NEREDE?

İstanbul’un kalbinde yer alan Yıldız Sarayı, Beşiktaş ile Ortaköy arasında konumlanan geniş bir koruluk içinde bulunuyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarasına hâkim bir noktada yükselen saray, yemyeşil bahçeleri ve sessiz atmosferiyle şehrin gürültüsünden sıyrılmak isteyenler için adeta bir saklı cennet. Beşiktaş’ın hareketli sokaklarından birkaç adım uzaklıkta olsa da, içine girildiğinde bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor.

YILDIZ SARAYI HANGİ BÖLGEDE?

Yıldız Sarayı, İstanbul’un Avrupa yakasında, Beşiktaş ilçesinin Yıldız Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı ve Çırağan Sarayı gibi Osmanlı’nın görkemli yapılarının hemen yakınında bulunan bu tarihi alan, aynı zamanda Boğaz hattının en değerli noktalarından birinde bulunuyor. Şehrin tarih, kültür ve doğal güzelliklerinin birleştiği bu bölge, İstanbul’un hem turistik hem de yaşam odaklı en prestijli alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sahil yolunu takip ederek Çırağan Caddesi üzerinden Yıldız’a sapıldığında sarayın girişine kolayca varılabiliyor. Araçla gelenler için çevrede otopark imkânı da bulunuyor. Beşiktaş merkezden başlayan keyifli bir yürüyüş rotasıyla Çırağan Sarayı’nı geçip kısa sürede Yıldız Parkı’na ulaşılabiliyor. Parkın içinden devam eden patikalar ise doğrudan saray alanına çıkıyor.