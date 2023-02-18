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Haberler Futbol

Yıldız oyunculardan Türkiye'ye destek

TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayayta geçeceği vurgulanan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyası Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcuların da katılımıyla gerçekleşecek

Giriş: 18.02.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Yıldız oyunculardan Türkiye'ye destek
HABERTURK.COM

Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG’nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe’nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak.

TRT Spor'un haberine göre, kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.

Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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