Yıldız ile Kuzey artık evli ve mutlu

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 5.38 rating ve yüzde 10.13 izlenme payı, AB’de yüzde 3.19 rating ve 6.55 izlenme payı, Total’de 8.07 rating ve yüzde 15.60 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #EvliveMutlu etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.



YILDIZ İLE KUZEY YENİ EVLERİNE GELDİ

Yıldız ile Kuzey, başta her şeyin bir rüya olmasından korkup yaşadıkları mutluluğa inanmakta güçlük çekseler de artık evli ve mutlu bir hayata merhaba dediler. Büyük kavuşmanın ardından Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri de resmi olarak dünür olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Bir diğer evlilik hayali kuran kişi de Cevher olunca Nahide, ona hayırlı bir kısmet bulmak için kolları sıvadı.

Yıldız ile Kuzey yeni evlerinde;



SEFER İLE RUHİ, GİZEMLİ YANGINLARI ÇÖZMENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ordu'da çıkan bir haber ise Sefer'in yeni bir maceraya atılmasına neden oldu. Bir evde çıkan gizemli yangınları çözene 500 bin lira büyük ödül verileceğini duyan Sefer, bu işi çözmek için harekete geçti. Bu tehlikeli görevde pampası Kuzey'in de yanında olmasını istedi ancak yeni damat Kuzey'in gözü Yıldız'dan başkasını görmediği için operasyona Ruhi ve Poyraz ile başladı. Yangınların sebebini kolayca çözüp, ödülü almayı uman ikili karşılaştıkları gizemli ve korkunç şeylerle neye uğradıklarını şaşırdılar. En sonunda karşılarına çıkan kız onlara evden gitmelerini söyleyip peşlerine takılınca finalde pampalar koşarak kaçtı. Sefer ile Ruhi'nin lanetli evdeki operasyonu ise kahkaha dolu anlara sahne oldu.

"Lanetli bu ev!"

Sefer ile Ruhi kaçıyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 43. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in, Yıldız için restoranı temizlediği tanıtımda romantik halleri yüzleri güldürüyor. Sefer, büyük korku yaşadıkları eve bu sefer Cevher ile birlikte geri dönerken, başlarına neler gelecek merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 43. Bölüm Tanıtımı;