Yıldız Holding’in dijital projelerine IDC CIO’dan iki ödül

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, 11. IDC Türkiye CIO Zirvesi kapsamında düzenlenen ve ülkemizin önde gelen kurumlarına ait bilişim teknolojileri projelerinin değerlendirmeye alındığı IDC CIO Ödülleri 2020’de, Yıldız Holding’in "Dijital Koridor" ve "Nasılsın" isimli dijital iletişim uygulamaları, "Future of Work-Employee Experience" kategorisinde birincilik, "Future of Work -Reskilling" kategorisinde ise üçüncülük ödülünü elde etti.
IDC Türkiye tarafından online gerçekleştirilen ödül törenindeki açıklamalarına yer verilen Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanı Gül Erol, "Yıldız Holding’de teknolojideki dönüşümü yakından takip ediyor, iş süreçlerimizde dijital dönüşümün getirdiği yeni imkanlardan uzun zamandır yararlanıyoruz. Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmeye daha fazla ihtiyaç duyduk. Ekiplerimiz tarafından geliştirilen 'Nasılsın' ve 'Dijital Koridor' dijital uygulamalarımızı, çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda pandemi döneminde büyük bir hızla hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de bu alanda pek çok ilke imza atarak, yeni nesil dijital uygulamalar üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
- Dijital Uygulamalar Hakkında
"Nasılsın" ismini taşıyan dijital uygulamayla chatbot, çalışanların sabah 08.30’da bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından Microsoft Teams uygulamasına girmesiyle aktif oluyor.
Çalışanların kendini iyi hissetmemesi durumunda, ilgili işyeri hekimi ve insan kaynakları departmanı hızla haberdar ediliyor. Ardından çalışanla iletişime geçilerek, süreç takibe ve kontrol altına alınıyor. 70’ten fazla pasaportun bulunduğu Yıldız Holding’te, farklı dillere sahip 65 bin çalışan güne bu uygulamayı kullanarak başlıyor.
"Dijital Koridor" ise pandemiden önce Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’ndeki sosyal yaşam alanlarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmalar ve sohbetleri "yeni normal" çerçevesinde dijitale taşıyor.
Her hafta dijital uygulama tarafından rastgele seçilen çalışanlar, online platformda bir araya gelerek sosyalleşme imkânı buluyor.
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