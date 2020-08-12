Yıldız Holding Mali İşler Başkanlığı görevine Fahrettin Günalp Ertik getirildi. Yıldız Holding’de uzun yıllara dayanan geçmişiyle önemli çalışmalara imza atan Ertik, gelecek dönemde tüm iş birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak holdingin büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.
Fahrettin Günalp Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank’ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding’de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO’su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yıldız Holding’deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management’da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding’de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fahrettin Günalp Ertik ve ekip arkadaşlarının, tüm iş birimleriyle verimli bir şekilde çalışacağına yürekten inanıyorum. Proaktif yaklaşımlarla işlerimize katkı sağlayacak olan Ertik, Yıldız Holding’e 18 yıl önce adım atmış ve uzun yıllar farklı pozisyonlarda çalışmış değerli bir yöneticimiz. Ertik’in Yıldız Holding’de İç Denetçi olarak başladığı kariyerini, bugün 63 bin 500 çalışana ve65 milyar TL’yi aşan ciroya sahip grubumuzda Mali İşler Başkanı olarak sürdürecek olması, grubumuzun sunduğu kariyer fırsatları açısından kıymetli örneklerden biri.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!