Her yıl Ramazan ayını geleneksel sanat sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri adlı sergisini dijital ortamda ziyarete açtı. 37 hat ve 26 tezhip sanatçısının Veda Haccı Hutbeleri'nden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler, www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor. Sergiye aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.
Bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimine uygun, özel bir koleksiyonu sanatseverlerle buluşturduklarını ifade eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sergiyle ilgili şunları söyledi; "Gerek çağdaş dönem sanat eserlerini gerekse toplumsal belleğimizde iz bırakan geleneksel sanatımızın en nadide örneklerini toplumumuzla buluşturmayı önemsiyor, bu alanda kıymetli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu geleneğimizi, Ramazan ayında TMKV'nin hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden biri olan, ‘Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Sergisi' ile sürdürüyoruz. Bu sene COVID-19 salgını nedeniyle sergimizi dijital ortama taşıdık. Sergimizde, Peygamberimiz'in Veda Haccı'nda okuduğu ve insan haklarının evrensel olduğuna işaret eden Veda Hutbeleri'nden seçilen metinlerin kıymetli sanatçılar tarafından nakşedildiği hat ve tezhip eserleri yer alıyor. Bu eserlerin, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek tüm insanlığa rehber olacak, örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Haccı Hutbeleri'ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Rahmet, Bereket ve Mağfiret ayı Ramazan'ın ve yakın olan Ramazan Bayramı'nın yeniden sağlıklı günlerde bir araya geleceğimiz günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."
Veda Haccı Hutbeleri'nin Hz. Peygamber'in insanlığa hitaben gerçekleştirdiği son beyanlarından olduğunu ve bu evrensel ifadelerin vakfımızın kuruluşunun 50'inci yılı şerefine hat ve tezhiple tezyin edildiğini belirten Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ şöyle konuştu: "Veda Haccı Hutbeleri'ni konu alan yaklaşık 50 adet hat eseri, dönemi yansıtacak sanatçılara yazdırmak, tezyin etmek ve bu kültürü hem Türkiye'de hem de uluslararası sanat camiasında daha çok tanıtmak, ayrıca bu kutsal beyanları yaymak çok önemlidir. Eserlerdeki metinler, hadis hocası Doç. Dr. Halit Özkan tarafından bir yılı aşkın bir sürede Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri ana metinlerinden istifadeyle Türkçeye tercüme edildi. Ardından metinlerin tasnifi yapıldı. Bu metinlerin hangi çeşit hatla yazılacağına, hangi ebat ve renkte olacağına, hangi hat sanatçıları tarafından yazılacağına ve hangi tezhip sanatçıları tarafından tezyin edileceğine Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve hattat Ali Toy'un yönlendirmeleriyle karar verildi. Eserler, hat ve tezyinat ustalarının önemli bir bölümünün katılımıyla bu devrin kültürel değerlerin bir şahidi olmuştur."
Yıldız Holding bugüne kadar İstanbul'un önemli sanat merkezlerinde ve Yıldız Holding Sergi Salonu'nda pek çok geleneksel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yaptı.Bunlar arasında, Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler, 1400'üncü Yılında El Yazması Kur'an-Kerim Sergisi, Aşk-ı Nebî Tezhip Sergisi, Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi Sergileri, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri ve Kırk Hadis sergileri yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!