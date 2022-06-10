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Yıldız Holding, 2022 yılı itibarıyla sendikasyon öncesi 6.5 milyar dolar olan borcunu 1.7 milyar dolara indirdiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Başka bir deyişle koşullar ne olursa olsun yoğun emek, yatırım ve özveriyle yaptığımız çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz gelirlerle, Türkiye’deki bankalara da borçlarımızı vaktinden önce ödeyerek ülkemizin finans sistemini desteklemeye devam ettik" dedi.

Ali Ülker, holdingin finansal performansı hakkında da bilgiler paylaşarak, "2017 yılında 42.3 milyar TL olan konsolide ciromuz, iştirak satışlarımız sonrası stratejik iş kollarımıza odaklanarak 2021 yılında yüzde 34 artışla 100 milyar TL’ye (10 milyar dolar) yükseldi. Bu cironun yüzde 40’ı yurt dışı kaynaklı gelirlerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yurt içi ve yurt dışı toplam yatırımlarının 2.2 milyar TL'ye yükseldiğini kaydeden Ülker, "Son 5 yılda yurt içi ve yurt dışı toplam yatırımımız 7 milyar TL oldu. Türkiye'deki şirketlerimiz için 2022 yılı bütçelenen yatırım tutarı 2.5 milyar TL'dir" diye konuştu.

'GLOBAL TÜRK ŞİRKETİ OLDUK'

Holdingin son 10 yılda yürüttüğü stratejilerden bahseden Ali Ülker, Godiva ile global bir oyuncu olduklarını, büyüme projeksiyonlarının her zaman Türkiye'yi merkezde tutan bir anlayışın etrafında geliştiğini belirtti.

Ülker, sonraki süreçte United Biscuits'in satın alınmasıyla global markalarla büyümeye devam ettiklerini belirterek, globalde bisküvi üretiminde ikinci sırada olduklarını aktardı.

Ali Ülker, "2014’te United Biscuits’in satın alınmasıyla global markalarla büyümeye devam ettik (McVitie's, Jaffa Cakes, Carr’s, JACOBs). Global sektörde bisküvide 2'inci sıradayız. Yıldız Holding bu sayede gerek sektörünün lideri olan yabancı şirketlerle yaptığımız iş birlikleriyle gerekse yurt dışında stratejik satın almalarımızla global bir Türk şirketi haline geldi. Başka bir deyişle 'üstünde güneş batmayan' global bir Türk şirketi haline dönüştü" dedi.

'5 YILDA 3.6 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK'

Ülker, Yıldız Holding'in son yıllarda sattığı şirketlerden bahsederek, ana iş kolları olan gıda ve perakendeye odaklanarak daha yalın, kolay yönetilebilir bir yapıya geçtiklerini aktardı.

Holding bünyesinde 25'i yurt içinde olmak üzere toplam 46 fabrika bulunduğunu, 9 Ar-Ge merkezinde her yıl yüzlerce ürün ve proje geliştirildiğini, bu ürünlerin tüm dünyadaki tüketicilerin beğenisine sunulduğunu dile getiren Ali Ülker, "2021 yılı ihracatımız 678 milyon dolar oldu. Son 5 yılda toplam ihracatımız 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

'SATIN ALMA İŞTAHIMIZ TEKRAR UYANDI'

Ali Ülker, yeni yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Satın alma konusunda iştahımız tekrar uyandı. Şu anda Türkiye ve yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyoruz. Satın alma heyecan verici bir şey ancak organik büyümeye de önem veriyoruz. Türkiye'deki şirketleri inceliyoruz. Yurt dışında, globalde bize imkan ve fırsat sağlayacak coğrafyalara bakıyoruz. Güçlenebileceğimiz, atılım sağlayabileceğimiz yeni coğrafyalara bakıyoruz" dedi.

Ülker, odaklandıkları ülkelerden bazılarının Endonezya, Malezya ve Pakistan olduğunu, buradaki fırsatları da değerlendirdiklerini kaydederek, ABD'de büyümelerinin devam ettiğini, gelişmekte olan ülkeleri daha avantajlı gördüklerini anlattı.



