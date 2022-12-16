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Yıldız Holding şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki uygulama ve performanslarının yansıtıldığı “Sürdürülebilirlik Raporu” yayımlandı. Holding’in 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu, güncel sürdürülebilirlik strateji çerçevesini, hedeflerini ve şirketlerinin çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki performanslarının yanı sıra iyi uygulamalarını da içeriyor. Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ilerlemelerinin de yer aldığı rapor, Holding şirketlerinden Adapazarı Şeker, Bizim Toptan, GODIVA, Kerevitaş, pladis, ŞOK Marketler ve Ülker Bisküvi’nin 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hayata geçirdikleri iyi uygulamaları kapsıyor.

Kuruluşundan bu yana “İsrafsız Şirket” ilkesine bağlı kalan Yıldız Holding, “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla gıda ve perakende sektörlerini odağına alarak tüm paydaşlarıyla uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik stratejisi çatısını “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarla Birlikte Güçlenmek” ve “Amaç Odaklı Ürünlerle Geleceğe İlham Vermek olarak oluşturan Yıldız Holding, bu odak alanlarındaki çalışmalarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı amaçlıyor.

İKLİM KRİZİ VE ÇEVRE

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, raporla ilgili değerlendirmesinde sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerini güncelleyerek doğanın geleceği için çalışmaya devam ederken, toplumun gelişimine ve geleceğin inşasına daha fazla katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, “2022 Küresel Riskler Raporu’na göre en öncelikli konuların başında iklim krizi ve çevresel sorunlar yer alıyor. Karbon salımlarını azaltmanın ötesinde kaynakları yenilemenin ve iyileştirmenin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda “İsrafsız Şirket” modelimizle sürdürülebilir tarım uygulamaları benimsiyor ve şirketlerimizin tamamında enerji verimliliğini artıran teknolojilere, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ek olarak, döngüsel ekonomi uygulamalarını odağımıza alarak 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını hedefliyoruz” dedi.