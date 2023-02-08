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Yıldız futbolculardan Türkiye'ye destek

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, milli futbolcu Merih Demiral'ın depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına katıldı

Giriş: 08.02.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Yıldız futbolculardan Türkiye'ye destek
AA

İtalya'da Atalanta forması giyen temsilcimiz Merih Demiral'dan depremzedelere destek sürüyor.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce kardeşim Paulo Dybala ile de konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek açık artırmayla Ahbap derneğine bağışta bulunulmasını rica etti." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmıştı.

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