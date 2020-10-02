Yıldız Entegre yeni koleksiyonunu tanıttı

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Yıldız Entegre açıklamasına göre, dünyada son dönemde güç kazanan doğaya dönüş trendiyle birlikte, iç mekanlarda orman ürünlerinin kullanımı da her geçen gün artıyor. Bu trend Türkiye’de de tasarımlara yansımaya başlarken, orman ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Yıldız Entegre mimar ve tasarımcılara sunduğu seçenekleri yeni koleksiyonlarla genişletiyor.

Yıldız Entegre’nin panel grubunda faaliyet gösteren markası Yıldız Trend için geliştirilen Live Selection koleksiyonu doğadan ilham alan dekorlarıyla, iç mekanlara estetik ve ferahlık katıyor. Söz konusu koleksiyonda 15 farklı dekor seçeneği bulunurken, markanın mdflam ve suntalam ürünleri için sunduğu toplam renk de bu koleksiyonla birlikte 184’e ulaşmış oldu.

- Grinin hakimiyeti dikkati çekiyor

Açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen mimar ve mobilya tasarımcılarına ilham kaynağı olmaya hazırlanan koleksiyonda, milenyum rengi olan ve dekorasyonda modern şıklığın tamamlayıcısı olarak kabul edilen grinin hakimiyeti dikkati çekiyor.

Yeşilin ahşabın kattığı uyumu simgeleyen 'Silva' koleksiyonda 'doğanın enerjisi' olarak yerini alırken, taş ve ahşap harmonisini sevenler için tasarlanan Frezya ve endüstriyel tasarım severlerin beğenisine sunulan Luna Live Collection'da öne çıkan diğer modeller olarak görülüyor.

- "Yıldız Entegre olarak ağacın izinde ilerlemeyi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, Yıldız Trend markasının, sunta ve mdf bazlı panelleri, farklı renk, desen ve dokularla mimar ve mobilya tasarımcılarına sunmayı ilke edindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni koleksiyon panel grubunda sahiplendiğimiz bu vizyonun bir göstergesi. Son dönemde özellikle iç mekanlarda doğaya dönüşün yeniden tasarımın kalbine yerleştiğini görüyoruz. Biz de Yıldız Entegre olarak ağacın izinde ilerlemeyi sürdürüyor, mimar ve mobilya tasarımcılarımıza geleceği şekillendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Onların görüş ve önerilerinden yola çıkarak hazırladığımız bu yeni koleksiyon, estetik ve doğallığı ön plana koyarken, doğanın gücünden ilham alan renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap edecek."





