Yıldız Entegre yeni koleksiyonunu tanıttı

Yıldız Entegre açıklamasına göre, dünyada son dönemde güç kazanan doğaya dönüş trendiyle birlikte, iç mekanlarda orman ürünlerinin kullanımı da her geçen gün artıyor. Bu trend Türkiye’de de tasarımlara yansımaya başlarken, orman ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Yıldız Entegre mimar ve tasarımcılara sunduğu seçenekleri yeni koleksiyonlarla genişletiyor.
Yıldız Entegre’nin panel grubunda faaliyet gösteren markası Yıldız Trend için geliştirilen Live Selection koleksiyonu doğadan ilham alan dekorlarıyla, iç mekanlara estetik ve ferahlık katıyor. Söz konusu koleksiyonda 15 farklı dekor seçeneği bulunurken, markanın mdflam ve suntalam ürünleri için sunduğu toplam renk de bu koleksiyonla birlikte 184’e ulaşmış oldu.
- Grinin hakimiyeti dikkati çekiyor
Açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen mimar ve mobilya tasarımcılarına ilham kaynağı olmaya hazırlanan koleksiyonda, milenyum rengi olan ve dekorasyonda modern şıklığın tamamlayıcısı olarak kabul edilen grinin hakimiyeti dikkati çekiyor.
Yeşilin ahşabın kattığı uyumu simgeleyen 'Silva' koleksiyonda 'doğanın enerjisi' olarak yerini alırken, taş ve ahşap harmonisini sevenler için tasarlanan Frezya ve endüstriyel tasarım severlerin beğenisine sunulan Luna Live Collection'da öne çıkan diğer modeller olarak görülüyor.
- "Yıldız Entegre olarak ağacın izinde ilerlemeyi sürdürüyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, Yıldız Trend markasının, sunta ve mdf bazlı panelleri, farklı renk, desen ve dokularla mimar ve mobilya tasarımcılarına sunmayı ilke edindiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yeni koleksiyon panel grubunda sahiplendiğimiz bu vizyonun bir göstergesi. Son dönemde özellikle iç mekanlarda doğaya dönüşün yeniden tasarımın kalbine yerleştiğini görüyoruz. Biz de Yıldız Entegre olarak ağacın izinde ilerlemeyi sürdürüyor, mimar ve mobilya tasarımcılarımıza geleceği şekillendirmelerinde yardımcı oluyoruz. Onların görüş ve önerilerinden yola çıkarak hazırladığımız bu yeni koleksiyon, estetik ve doğallığı ön plana koyarken, doğanın gücünden ilham alan renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap edecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!