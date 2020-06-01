Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne ulaşım yeni bağlantı yollarıyla kolaylaşacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra kayak merkezinin girişinde kurban keserek, dua etti.
Sivas'ın önemli bir projeyi daha kazanacağını belirten Ayhan, "Türkiye'nin en genç kayak merkezi olan Sivas'ın parlayan yıldızı 2013 yılından beri kamu kurumlarımızla, emekçilerimizle ilmek ilmek dokunarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sivas'ın parlayan yıldızıyla Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolu tüm Sivaslılar gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Projenin tamamlanmasıyla bu bölgenin cazibesi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.
Ayhan, 2015 yılında Yıldız Dağı-Sıcak Çermik ve havaalanı bağlantısıyla yolun turizm yolu ağına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Projelendirme ve onay sürecinin ardından bugün kurbanımızı keserek işe başladık. 8 Şubat 2019 tarihinde ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sürecin hızlandırıldığı projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projede çok heyecanlıyım, bölge halkı çok heyecanlı. Sivas'ın parlayan yıldızı bu projenin tamamlanmasıyla ülkemizde adından söz ettiren bir konuma gelecek ve çok önemli bir mesafe katetmiş olacak."
Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk günü projeye başlamanın çok anlamlı olduğunu aktaran Ayhan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Coğrafyası itibariyle zor ve meşakkatli bir bölge olsa da bölge halkının yaklaşımı, işi sahiplenmesi ve bir an önce projenin bitmesi için fedakarlık yapmaları her şeyi kolaylaştırıyor. Bir yandan çalışmalar devam ederken bir yandan da kamulaştırma sürecek. Bu noktada da bize destek olacaklarına, makul şeklide yaklaşacaklarına inanıyorum. Sivas'ın parlayan yıldızı değer kazanmaya devam edecek."
Ayhan, 57 kilometrelik projenin birinci etabının 17 kilometre olduğunu bildirdi.
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