Atiksoy, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Sana hep söyledim; 'Allah çok büyük ve her zaman haklının, iyinin yanında.' Bu sadece buz dağının görünen kısmı... Seni çok seviyorum.