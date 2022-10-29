"BU DÜNYANIN BAŞKAHRAMANI SENSİN"

Romantik bir mesaj kaleme alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'ın doğum gününü kutladığı gönderisine şu ifadeleri not düştü:

'Her ruhun bir eşi vardır' derler. Eşim... Şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim’e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Bizim dünyamız... Sadece biz... İnandık ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bu dünyanın başkahramanı sensin. Emeklerine... O güzel kalbine... Mucizelere... Eşsiz ruhuna... Sonsuz güce... İyi ki aynı dünyada açtık gözümüzü. Nice yaşlara ömrüm...