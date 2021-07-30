"RESMİ NİKAH YOK, DÜĞÜN YAPMIŞTIK"

Kısa bir süre sonra ayrılığın nedeniyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek, köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti. Zaten resmi nikahımız yok, sadece düğün yapmıştık." demişti.