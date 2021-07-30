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Yıldız Asyalı, Bodrum'da - Magazin haberleri

Yıldız Asyalı sezonu açtı

Kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Yıldız Asyalı, önceki gün plajda denize girerken objektiflere yansıdı

30.07.2021 - 09:00 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 2000'li yıllarda başrollerini Haluk Bilginer ve Arda Kural'la paylaştığı 'Eyvah Kızım Büyüdü' adlı diziyle ünlenen Yıldız Asyalı (40), tatil sezonunu müdavimi olduğu Bodrum'da açtı.

  • Uzun süredir ekranlardan uzak olan Asyalı, soluğu Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Gümüşlük'te aldı. 

  • Önceki gün plajda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, denize girerken görüntülendi.

  • Kızıyla birlikte suda eğlenceli anlar yaşayan Asyalı'nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. 

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    Öte yandan oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz sene yönetmen Kerem Saka ile Bodrum-Gümüşlük'teki bir otelde düğün töreni gerçekleştirmişti.

    Asyalı, "Evlilik teklifi bekliyordum. 4 ay önce tanıştık. Gelinliğimi kafamda hazırlamıştım, teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim." şeklinde konuşmuştu. Ancak çift, ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

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