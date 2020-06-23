Öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde Metin Meydan'a ait evin üzerine yıldırım düştü. Ailenin bahçede bulunduğu sırada yıldırımın düştüğü tek katlı ev alev aldı. Ailenin haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.