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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıldırımın çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Son dakika haberleri

        Yıldırımın çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar

        Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:43 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:45
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        Yıldırım çarpan çocukları toprağa gömdüler
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        Iğdır'daki olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü.

        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı. Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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