Yıldırım, yaylada can aldı!
Antalya'nın Finike ilçesinde yaylaya yıldırım düştü. Can pazarının yaşandığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesi Gökçeyaka Yaylası’nda üzerlerinde yıldırım düşen Osman Teke (17) öldü, 1 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında Finike'nin Gökçeyaka Yaylası’nda meydana geldi.
AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Osman Teke'nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi. Teke'nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.