Yıldırım, orman yangınına neden oldu

Son dakika: Yıldırım, orman yangınına neden oldu

İHA

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de yağışların ardından ormanlık alanlara düşen yıldırımlar yangına sebep oldu. İHA'nın haberine göre, İnönü Orman işletme Şefliği Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına sebep oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ Saat 12.00 civarında başlayan yangına 2 adet ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yukarı Kuzfındık Mahallesi’nden gelen gönüllülerin de desteği ile orman yangını kısa sürede söndürüldü. Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracı da arazözlere su taşıdı. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

5 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ Bir süre daha sahada soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun da başlaması ile sahadan ayrıldı. Aynı yere bir gün önce de bir yıldırımın daha düştüğü tespit edildi.