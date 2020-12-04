Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi

AA

Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında kasım ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için mücadele veren ve Türk milletinin her ferdini gururlandıran bir zafer elde eden Azerbaycan'ı kutladığını belirten Çataklı, şehit askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlık olarak kasım ayında gerçekleştirilen toplantılara değinen Çataklı, terörle mücadelenin hem Türkiye'nin hem de İçişleri Bakanlığının ana güvenlik maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, "PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele, oluşturduğumuz operasyonel saha baskısı ve terörü besleyen kaynakları kurutmaya dönük anlayışımız sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir." dedi.

Bu kış terör örgütünün üzerine kabus gibi çökeceklerini vurgulayan Çataklı, örgüte yönelik elde edilen kazanımların muhafazası, eylem yapma kabiliyetini yitirerek "hayatta kalma mücadelesi" safhasına gerileyen terör örgütünün tamamen hareketsiz/etkisiz kılınması, teröristlerin teslim olmasının sağlanması ve terörün ülke gündeminden çıkarılması maksadıyla, "Huzur Harekat Planı" kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, bu kapsamda bugüne kadar yüzde 51'i (3 bin 764) tamamlanmıştır. Buradan kış üslenmesine çalışan örgüt elemanlarına sesleniyorum. Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyeceksiniz. Bütün kış boyunca ensenizde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Operasyonlarımız aralıksız devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık ve inşallah size unutamayacağınız bir kış yaşatacağız."

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 7'si büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde 1325 operasyon yapıldığını bildiren Çataklı, söz konusu operasyonlarda aralarında Terörden Aranlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Yılmaz Dersim (K),İsmail Sürgeç ile gri kategorideki 5 teröristin de bulunduğu toplam 79 (9 ölü, 36 sağ, 34 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 58'inin PKK/KCK, 19'unun DEAŞ, 2’sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu dile getiren Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 518 şüphelinin (PKK/KCK 897, FETÖ/PDY 1268, DEAŞ 318, sol terör 35) gözaltına alındığını, 373 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Terör operasyonları neticesinde kasım ayında 165 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini söyleyen Çataklı, 84 silah (49’u ağır ve uzun namlulu silah),57 mayın/EYP, 72 el bombası, 972 kilogram patlayıcı madde ve 19 bin 356 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe, Barış Pınarı ve Kaplan harekatlarının izdüşümü olarak planlanan Kıran ve Kapan operasyonlarının tamamlanmasının ardından 13 Temmuz itibarıyla başlatılan Yıldırım Operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini vurgulayan Çataklı, "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmıştır. 401 mağara/sığınak imha edilmiş, bu mağara ve sığınaklarda uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." diye konuştu.

- Tarihi eser kaçakçılığı

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik ayrı bir parantez açmak istediğini ifade eden Çataklı, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması amacıyla suç örgütlerine yönelik çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili mücadelede kasım ayı verilerini açıklayan Çataklı, "Kasım ayında 428 olayda 1071 kişi gözaltına alındı. 27 bin 587 tarihi eser ele geçirildi. 2020 yılında ise 3154 olayda 8461 kişi gözaltına alındı, 258 bin 280 tarihi eser ele geçirilerek müzelere teslim edildi." bilgisini paylaştı.

- Trafik verileri

Türkiye'nin son 4 yılda dünyanın en başarılı ve BM Genel Kurulunun "2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturabilen iki ülkesinden biri olduğuna dikkat çeken Çataklı, önümüzdeki dönem için hedeflerinin, 2021-2030 yılları için BM'nin 10 yıllık eylem planında yer alan hedeflerini gerçekleştirerek, trafik kazalarındaki ölümleri yüzde 50 daha azaltmak olduğunu söyledi.

Trafik güvenliğinde kasım ayında meydana gelen 173 ölümlü trafik kazasında 194 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"11 bin 870 yaralanmalı trafik kazasında 17 bin 629 kişi yaralanmış, 23 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir.​​​​​​​ 2020 yılının 11 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde, kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 2 bin 342’den yüzde 11 azalışla 2 bin 75’e, ölümlü trafik kazası 1949’dan yüzde 8 azalışla 1800’e, yaralanmalı trafik kazası 160 bin 29'dan yüzde 13 azalışla 138 bin 484'e, yaralı sayısı 265 bin 957’den yüzde 19 azalışla 214 bin 715'e, olay yeri yaya can kaybı 348'den yüzde 24 azalışla 265'e düşmüştür."