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"Yıldırım" operasyonları teröristlere göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 13 Temmuz'da başlatılan "Yıldırım" operasyonlarında 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara imha edildi

20.08.2020 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
AA

Türkiye, bir taraftan sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristleri bulundukları bölgede imha ederken diğer taraftan sınırlarının içerisindeki bölücü örgüt mensuplarına da nefes aldırmıyor.

Yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz itibarıyla başlatılan Yıldırım operasyonları 6 bölgede devam ediyor.

Birincisi Cudi, ikincisi Cilo, üçüncüsü Ağrı ve Kars, dördüncüsü Tunceli Munzur, beşincisi Amanos bölgesinde başlatılan ve halen devam eden Yıldırım operasyonlarında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 6 bin 200 personel görev yapıyor.

Terör belasını ülke gündeminden çıkarmak, harekat kabiliyeti daralan terörist grupları etkisiz hale getirmek ve teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla düzenlen operasyonlarda şu ana kadar 22 terörist etkisiz hale getirilirken 31 mağara imha edildi.

Operasyonlarda, 30'u ağır ve uzun namlulu 31 silah, 10 el yapımı patlayıcı, 17 kilogram patlayıcı madde, 4 bin 492 mühimmat, 31 el bombası, 10 kilogram eroin, 23 kilogram esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Yıldırım-6 Karacehennem

Yıldırım operasyonlarının altıncısı dün Bingöl Jandarma Komutanlığınca başlatıldı.

Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nda, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 47 operasyonel timde 700 personel yer alıyor.

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