Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı. Yolda geçerken bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız hemen önümüzde kaza yaptı. Hemen durduk, arkadaşlar müdahale ettiler. Ayağında kırıklar var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Ben İstiyorum ki İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. Biz diyoruz ki bugüne kadar ülkede nasıl işlere imza attıysak, bundan sonra İstanbul için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor"