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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yıldırım düştü, 62 küçükbaş hayvan öldü

        Hakkari'de yıldırım isabet eden 62 küçükbaş hayvan öldü

        Hakkari'de yıldırımın isabet ettiği 62 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:39
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        Yıldırım düştü, 62 küçükbaş hayvan öldü
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        Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsalında, dün otlatılan küçükbaşların bulunduğu bölgeye, etkili olan yağışla yıldırım düştü.

        Yıldırımın isabet ettiği 62 küçükbaş öldü. Sürü çobanının ihbarıyla bölgeye köy halkı geldi. Sayımlarda ölen hayvanların Nevzat, Ünal ve Zikri Ekinci'ye ait olduğu belirtildi.

        İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri rapor tutarken, ölen küçükbaşlar kırsaldaki toprağa gömüldü.

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