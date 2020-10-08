Yıldırım düşen 3 dekarlık anız alanı yandı - KASTAMONU

Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Yukarıçobanözü köyündeki 2 ayrı noktaya akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu anız yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Samatlar Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına katıldı.Köy merkezine 50 metre kala söndürülen yangında, 3 dekar anız alanı yandı.

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