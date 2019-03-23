AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un tarihi çeşmelerinden ücretsiz, kablosuz internet yayını vadediyor.

Dünyanın önde gelen kültür ve medeniyet şehirleri arasında yer alan ve sahip olduğu tarihi eserlerle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Megakent İstanbul'da, özellikle Osmanlı tarih ve kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan tarihi çeşmeler, yeniden kullanıma açılacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın projesiyle, Türk ve İslam toplumlarında temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve yedi tepeli şehrin tarihine şahitlik eden 937 çeşme böylece hayata dönecek. Projeyle, İstanbul’un tarihi güzellikleri teknoloji ile buluşacak. Aynı zamanda teknik altyapıda yapılacak düzenlemelerle geliştirilecek çeşmelerden, ücretsiz kablosuz internet yayını yapılacak.